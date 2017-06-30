Hırsızlıktan Yakalanan Zanlı Adliye Girişinde Gazeteciye Saldırdı

Karabük'te bir eve girerek hırsızlık yaptığı iddiası ile yakalanarak adliyeye çıkarılan zanlı kendisini görüntüleyen gazeteciye tekme attı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Karabük Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Remziye Öztürk'e ait evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ikamete giren şahsı güvenlik kameralarından tespit etti.

YAKALANIP, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tanık beyanları ile araştırmalarını derinleştiren ekipler olayın zanlısının Kurtuluş Güllü isimli şahıs olduğu tespit edince oluşturulan özel ekip tarafından Cumayanı köyünde kıskıvrak yakaladı. Hakkında değişik suçlardan dolayı sabıkası olan Güllü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA MUHABİRLERİNE SALDIRDI

Elleri kelepçeli olarak adliyeye getirilen zanlı burada kendisini görüntüleyen İHA muhabirinin makinesine tekme atarak saldırdı. Güllü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.