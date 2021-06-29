Hırsızlıkla suçlanan kadın soyunmaya kalkıştı
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Hırsızlıkla suçlanan kadın soyunmaya kalkıştı

Hırsızlıkla suçlanan kadın soyunmaya kalkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta yabancı uyruklulara ait bir ikinci el eşya dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 100 lira para aldığı söylenilen kadınlar, işletme sahibinin kendisini fark edip suçlamasıyla soyunmaya kalkıştı.

Esenyurt'ta yabancı uyruklulara ait bir ikinci el eşya dükkanından tırnakçılık yöntemi ile 100 lira para aldığı söylenilen kadınlar, işletme sahibinin kendisini fark edip suçlamasıyla soyunmaya kalkıştı. Yaşanan anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir ikinci el eşya dükkanından tırnakçılık yöntemiyle 100 lira para alan kadınları işletme sahibi fark etti. Durumun anlaşılmasıyla işletme sahibi kadınlardan parayı geri istedi. Kadınlar kendilerine para çaldıklarını iddia eden adama inandırmak için soyunmaya kalkıştı. Tişörtünü çıkaran kadınlardan birisi kendisini cep telefonu kamerası ile kaydeden adama da tepki gösterdi. Kadınlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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