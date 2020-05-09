Marketten telefon çalan çift: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız
09.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:45
Antalya'da bir marketten cep telefonu çaldıktan sonra yakalanan çift, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken fotoğraflarını çeken gazetecilere, "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız" diye sordu.
27 Nisan günü Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir zincir marketin şubesine alışveriş bahanesiyle giren iki kişi masa üzerinde duran, görevliye ait cep telefonu çaldı.
"ŞİMDİ BİZ MANŞETLERE Mİ ÇIKACAĞIZ?"
Telefonun olmadığını fark eden görevli durumu polise bilgi verdi. İhbarın ardından soruşturma başlatan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Mehmet. K. ile Bahar D.'nin yaptığını belirledi. Polis, çifti gözaltına aldı. Sorgularının ardından çift, bu sabah adliye sevk edildi.
Gazetecilerin fotoğraf çektiğini gören Bahar D., polislere "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız?" diye sordu.
Kaynak: DHA