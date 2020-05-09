Marketten telefon çalan çift: Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız

Antalya'da bir marketten cep telefonu çaldıktan sonra yakalanan çift, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken fotoğraflarını çeken gazetecilere, "Şimdi biz manşetlere mi çıkacağız" diye sordu.