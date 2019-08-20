Hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

20.08.2019 15:40

Çerkezköy ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddia edilen zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen Eyüp Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fizikin takibin ardından şüpheli Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yakalandı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Eyüp Y'nin gözaltı işlemi sürüyor.

Kaynak: AA