Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir evden 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir evden 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

9 gün önce Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı ihbarı yapıldı. Hırsızlık olayı ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda olayla ilgili B.Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı