Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü (2) - Haberler
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Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü (2)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü (2)

TUTUKLANDILARKayseri'de, hırsızlık için girdikleri evlerden ziynet eşyası ve para çalarken polis tarafından yakalanan S.Ç., Z.E., Y.K. ve C.B. adlı kadınlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ (DHA) - TUTUKLANDILAR

Kayseri'de, hırsızlık için girdikleri evlerden ziynet eşyası ve para çalarken polis tarafından yakalanan S.Ç., Z.E., Y.K. ve C.B. adlı kadınlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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