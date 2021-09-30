Hırsızlık şüphelisi 4 kadına suçüstü (2)
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
TUTUKLANDILARKayseri'de, hırsızlık için girdikleri evlerden ziynet eşyası ve para çalarken polis tarafından yakalanan S.Ç., Z.E., Y.K. ve C.B. adlı kadınlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAYSERİ (DHA) - TUTUKLANDILAR
Kayseri'de, hırsızlık için girdikleri evlerden ziynet eşyası ve para çalarken polis tarafından yakalanan S.Ç., Z.E., Y.K. ve C.B. adlı kadınlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri