Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı
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Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksiyle seyahat eden hırsızlık şüphelisi 2 şahsı yakaladı.

Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksiyle seyahat eden hırsızlık şüphelisi 2 şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymaniye Mahallesi Hikmet Şahin Köprülü kavşak girişinde sokağa çıkma yasağı kapsamında uygulama yaptı. Polis ekipleri, ticari taksiyle seyahat eden 2 şahıstan şüphelendi. Araçtan indirilen Furkan N. ve babası Recep N.üst aramaları yapıldı. Yapılan GBT sorgulamasında hırsızlık suçlarından aradıkları tespit edilen baba ve oğlu gözaltına alındı.

Şahıslardan Recep'in elindeki bir araca ait plakalar da incelendi. İncelemede plakalarda suç unsuruna rastlanmadı. Şahıslara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı
Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı
Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı
Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı
Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı
Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı
Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı
Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı
Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı
Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı
Hırsızlık şüphelileri baba oğul ticari taksiyle seyahat ederken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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