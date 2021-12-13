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Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandıTEKİRDAĞ Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir eve giren hırsız suçüstü yakalandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir eve giren hırsız suçüstü yakalandı.

Süleymanpaşa'nın Yavuz Mahallesi'ndeki bir ikamete, pencere camını kırmak suretiyle giren bir şahsın olduğu ihbarı, polisi alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, E.B. isimli şüpheli şahsı evde suçüstü yakaladı. Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ikamet içerisinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgulamalardan sonra E.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

Hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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