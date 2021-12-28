Hırsızlık için gelen şahıs motosikleti bırakıp kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık için gelen şahıs motosikleti bırakıp kaçtı

Hırsızlık için gelen şahıs motosikleti bırakıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da bir ikamete girmek isteyen kimliği belirsiz şahıs, motosikletini bırakarak kayıplara karıştı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir ikamete girmek isteyen kimliği belirsiz şahıs, motosikletini bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi 150 Sokak içerisinde bulunan Mehmet Çakır'a ait eve girmek isteyen bir şahsı fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirerek şahsı yakalamak istedi. Şahıs bu esnada olay yerinde motosikletini bırakarak kaçmaya başladı. Şahıs ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Kimliği belirsiz şahıs, gecenin karanlığında kayıplara karışırken şahsın yakalanması için polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/ İHA)

Hırsızlık için gelen şahıs motosikleti bırakıp kaçtı

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title