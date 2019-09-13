Hırsızlığa teşebbüs iddiası

13.09.2019 00:46

Adana'da bir evden eşya çalmaya teşebbüs ettiği öne sürülen kadın yakalandı.

Otomobiliyle evine giden Mehmet Güzel, merkez Yüreğir İlçesi'nde otostop yapan Güzel Coşduran'ı (36) aracına aldı.

Coşduran ile kendi evine giden Güzel, hakkındaki adli kontrol nedeniyle bir polis merkezine imza vermeye gitti.

Güzel, evine geldiğinde Coşduran ile bir erkeğin evde olduğunu gördü. İkili arasında yaşanan arbede sırasında erkek evden kaçtı.

Evini inceleyen Güzel, bazı eşyaların olmadığını fark edince Coşduran'ın üzerine kapıyı kilitleyip polisi aradı.

Yapılan incelemede, Güzel imza vermek için polis merkezine gittiği sırada Coşduran'ın arbedede kaçan ve kimliği belirlenen şahsı çağırdığı, birlikte evdeki battaniye, mutfak robotu, tencere seti gibi eşyaları araca yükledikleri, yukarı çıkıp yeniden eşya yükleyecekleri sırada Güzel'in karakoldan döndüğü belirlendi.

Polis, şüphelileri ifadeleri alınmak üzere Akıncılar Polis Merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA