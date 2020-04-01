Hırsızlığa geldiği kuruyemişçiyi bıçakladı Hırsızlığa geldiği kuruyemişçiyi bıçakladıADANA'da gece kuruyemişçi dükkanını açan Süleyman Gayır, işyerinden mal çalmaya kalkışan A.D. tarafından yüzünden bıçaklandı.

Hırsızlığa geldiği kuruyemişçiyi bıçakladı

ADANA'da gece kuruyemişçi dükkanını açan Süleyman Gayır, işyerinden mal çalmaya kalkışan A.D. tarafından yüzünden bıçaklandı. Şüphelinin, iki gün önce kuruyemişçide hırsızlık yaparken yakalandığı ve işyeri sahibi Süleyman Gayır'ı darp ettiği öne sürüldü.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. Gece kuruyemişçi dükkanını açan Süleyman Gayır'ın yanına gelen iki kişi, iddiaya göre işyerinden hırsızlık yapmaya çalıştı. Durumu fark eden Gayır, hırsızlara engel olmak istedi. Hırsızlardan biri kaçarken, isminin A.D. olduğu öğrenilen hırsızlık şüphelisi ise yanında taşıdığı bıçakla Gayır'ı yüzünden yaraladı. Bu sırada cadde üzerinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, A.D.'yi olayda kullandığı bıçak ile yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Yüzünden yaralanan Gayır ise olay yerine çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gayır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan A.D.'nin iki gün önce aynı işyerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ve bu sebeple çıkan tartışmada kuruyemişçi Gayır'ı darp edip, kaçtığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA