Hırsızların cesareti herkesi şaşırttı

Muğla'nın Datça ilçesinde üç kişi olduğu belirlenen bir grup kiraladığı çekici ile park halindeki minibüsü çaldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde üç kişi olduğu belirlenen bir grup kiraladığı çekici ile park halindeki minibüsü çaldı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri, çekici ile birlikte çalınan minibüsü Datça'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunan Milas ilçesinde yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre; Datça'da esnaflık yapan Onur Güney, kendisine ait 48 J 5227 plakalı minibüsünü evinin yakınındaki bir yere park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen Onur Güney park ettiği yerde minibüsünü bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri bahse konu minibüsün bir çekiciye yüklenerek çalındığını belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, çalıntı minibüs ile birlikte minibüsü çalanların kullandığı çekiciyi Datça'ya yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunan Milas ilçesinde yakaladı.

Datça ve Milas polisinin başarılı operasyonu sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken çalıntı minibüs de sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

"Hırsızlık yapmak için çekiciyi kiralamışlar"

Hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların, başka bir iş için Milas'tan Datça'ya gelen çekiciyi kiraladıkları kendilerininmiş gibi gösterdikleri minibüsü de kiraladıkları çekiciyle çaldıkları belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların sorgusu devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı