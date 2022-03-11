Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar Eski cezaevinin kabloları çalındı, polis ekipleri harekete geçtiDÜZCE – Düzce'de eski cezaevinden kablo hırsızlığı ihbarı alan polis ekipleri, şüphelileri yakalayabilmek için düz duvara tırmandı.

ÇİLİMLİ, DÜZCE (İHA) - Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

Eski cezaevinin kabloları çalındı, polis ekipleri harekete geçti

DÜZCE – Düzce'de eski cezaevinden kablo hırsızlığı ihbarı alan polis ekipleri, şüphelileri yakalayabilmek için düz duvara tırmandı. El fenerleriyle arama yapan ekipler, hem şüphelileri yakaladı hem de çalınan kabloların içinde bulunduğu çuvalı buldu.

Olay, Çilimli ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan eski cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atıl durumda olan eski cezaevinden hırsızlık yapıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kapıları kilitli olan cezaevine duvardan tırmanarak girdi. İçeride geniş çaplı arama yapan ekipler, cezaevi dışında saklanan bir şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Diğer 2 şüpheliyi yakalamak için el fenerleriyle cezaevi etrafında arama yapan ekipler, çalınan kabloların içinde bulunduğu çuvalı da buldu. Diğer 2 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - 3. Sayfa

Cezaevi, Çilimli, Düzce, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title