Hırsızlar, tek kullanımlık ıslak mendil paketi üzerindeki adresten bulundu
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Hırsızlar, tek kullanımlık ıslak mendil paketi üzerindeki adresten bulundu

14.10.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:20
Hırsızlar, tek kullanımlık ıslak mendil paketi üzerindeki adresten bulundu

Çanakkale'de bir taş ocağından 10 gün önce hırsızlık yapıp kaçan 2 kişi, olay yerinde bulunan tek kullanımlık ıslak mendil paketi üzerindeki iş yeri adresinde jandarma ekiplerince yapılan incelemeyle yakalandı.

Çanakkale'de, 4 Ekim'de, Ayvacık ilçesine bağlı Akçin köyündeki taş ocağında meydana gelen olayda, taş ocağından trafo, 2 dozer lastiği, 50 dağ kesme makinesi tekerleği, vinç elektrik panosu, elektrik motoru, 50 metre uzunluğundaki bakır kablo, 2 delik delme matkabının kimliği belirsiz kişiler tarafında çalındı. Durumu fark eden taş ocağı çalışanlarının ihbarı üzerine, olay yerine gelen Ayvacık Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve JASAT ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan incelemede taş ocağı ve çevresinde bulunan sigara izmariti, parmak izi DNA analizi için Kriminal Laboratuvara gönderildi.

ISLAK MENDİL PAKETİ İLE BULUNDULAR

Jandarma ekipleri ayrıca, olay yerinde boş ıslak mendil paketi buldu. Paketin üzerindeki adreste bulunan iş yerine giden jandarma, buradaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ayrıca bölgedeki araç hareketliliğini tespit etmek amacıyla Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. Çalınan malzemelerin ağır malzemeler olması nedeniyle bölgede faaliyet gösteren vinç şirketleri ile görüşülerek ve PTS kayıtlarından yola çıkılarak yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin A.K. ve S.K. olduğu tespit edildi. İki şüphelinin, hırsızlığı bir kamyonet ile yaptığı belirlendi.

SORGULARINDA İTİRAF ETTİLER

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla A.K. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularında hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda çalınan malzemeler Çanakkale merkezinde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.K. ve S.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsızlar, tek kullanımlık ıslak mendil paketi üzerindeki adresten bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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