Hırsızlar petrol istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu öldürüp kayıplara karıştı

BEŞİRİ, BATMAN (İHA) - Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde petrol istasyonuna giren hırsızlar, istasyon çalışanını öldürdü.

Olay, sabaha karşı 03.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen maskeli 3 kişi hırsızlık için petrol istasyonuna girdi. İstasyon çalışanı 15 yaşındaki Ahmet Eren'i başından ve göğsünden silahla öldüren hırsızlar, iki çalışanı da bağlayarak etkisiz hale getirdi. İş yerinde bulunan kasadaki paraları ve bilgisayarları çalan hırsızlar, olay yerinden kaçtı.

İplerinden kurtulan bir iş yeri çalışanı, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ahmet Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. İkiköprü Jandarma ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin olayın aydınlatılması için çalışma başlattığı belirtildi.

(Abdulaziz Karataş - Osman Arslan/ İHA)