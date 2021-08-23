Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar

Samsun'da bir vatandaşın yatak odasından 50 bin TL, 200 Euro, 50 dolar ile 100 sterlin para çalan hırsızlar her yerde aranıyor.

Atakum'da bir vatandaşın evine gerçekleştirilen hırsızlıkta yatak odasındaki 50 bin TL ve çeşitli ülkelere ait param birimlerinde banknotlar çalındı.

DOLAR, EURO VE STERLİN DE ÇALDILAR

Cumhuriyet Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar S.G. adlı kadına ait eve girerek yatak odasındaki 50 bin liralık ziynet eşyası, 200 euro, 50 dolar ile 100 sterlin parayı çaldı.

HER YERDE ARANIYORLAR

S.G. hırsızların bulunması için polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızların bulunması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı