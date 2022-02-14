Hırsızlar evin kapılarını söküp götürdü

İZMİR (İHA) - Bursa'da daha önce 5 kez girdikleri evden elektronik eşyadan mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar, son olaylarında musluk, eviye ve kapıları söküp götürdü.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Yolundaki Görükle Köprüsünden Kayapa'ya gidişte bulunan bir evi 5. kez soyan hırsızlar, mal sahibine bu kadarına da pes dedirtti. Her seferinde evden elektronik eşyadan tutun da mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar, son girdiklerinde musluk, eviye ve kapıları söktü.

Ortalığı talan ettiler

Evi üç günde bir kontrole giden Sait G., gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Hedefteki eve 5. kez gelen hırsızlar, bahçe ve evin demir olan giriş kapısı, odaların iç kapılarını söktükleriyle kalmayıp mutfaktaki metal olan eviyeyi de alıp götürdü. Yine mutfak ve banyodaki muslukları da söken hırsızlar evi adeta talan etti.

Kamyonetle gelmişler

Evin bahçesinde bir araca ait lastik izleri olduğunu söyleyen Sait G., "Ev, rahmetli babamızdan kalma. Hatırası büyük. Zaman zaman gidip kontrol ediyor, temizliğini yapıyorduk. Bahçemizde de meyve ağaçları bulunuyor. Hatta yazın burada kaldığımız günler oluyor. Evvelce de çok kez hırsız girdi. Polise bildirdik ama ne hırsızlar bulundu ne de çalınan mallarımız geri geldi. Son girdiklerinde artık kapıları, muslukları, eviyeyi sökmüşler. Yatakların bazılarını açıp eşyaları silkelemişler. Ortalığı talan etmişler. Bu ne cüret böyle? Polisin, buralarda devriye sayısını arttırması lazım. Çok sahipsiz bırakılmış bu bölge. Çevrede aynı şekilde evi bulunanları buradan uyarıyorum. Çok dikkat etsinler" dedi. - BURSA