Hırsızlar arı kovanlarına dadandı, Arıcılar Birliği uyardı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen arı kovanı hırsızlığının ardından Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği, üreticileri uyardı.

Aydın genelinde incir ve zeytin sezonlarında üreticilerin ürünlerini çalarak gündeme gelen hırsızlar, şimdi de arı kovanlarına dadandı. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan hırsızlar, Çine'nin Topçam mevkiinde Ertan Özdemir'e ait 12 kovan arıyı çaldı. Yaşanılan durum sonrasında harekete geçen Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği arıcıları hırsızlara karşı uyardı.

Aydın genelinde arı kovanı hırsızlıklarının arttığına dikkat çeken Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Aydınlı arıcıları uyararak yaptığı açıklamada, "Çine arıcılarımızdan Ertan Özdemir'in 12 kovan arısı Topçam mevkiinde çalınmıştır. Dönemimizde arı ve arı ürünlerinin değerinin artmasından dolayı hırsızlık olayları da artmaktadır. Art niyetli kişilere karşı arılıklarınızda gerekli tedbirlerinizi almanızı önemle rica ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı