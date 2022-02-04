HIRSIZIN PASTANEDEKİ KASADAN PARA ÇALIP KAÇMASI KAMERADA

İZMİR'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, pastane tezgahındaki kasaya uzanarak para çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana geldi. Pastaneye gelen bir kişi, tezgahın önünde kimsenin olmadığını görünce önce etrafı kontrol etti, ardından bir anda tezgaha boylu boyunca uzanarak para kasasına ulaştı. Kasadan bir miktar para çalan şüpheli, hızla uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; tezgaha uzanan hırsızın kasayı açıp bir miktar para aldıktan sonra dükkandan hızla uzaklaşması yer aldı. Para çekmecesini açık gören iş yeri çalışanları ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel