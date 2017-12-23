Hırsız Tarafından Öldürülen Kayınvalide ve Gelin Toprağa Verildi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Cambazlı köyünde, evlerine hırsızlık yapmak için giren 39 yaşındaki N.G. tarafından bıçaklanarak öldürülen 69 yaşındaki Fatma Akyol ve gelini 29 yaşındaki Dilek Akyol, gözyaşları arasında toprağa verildi.



Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Fatma Akyol ve gelini Dilek Akyol, evlerine hırsızlık amacıyla giren N.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Sesler üzerine uyanan Fatma Akyol'un eşi 58 yaşındaki Cevdet Akyol ve 35 yaşındaki oğlu Mehmet Akyol, şüpheli N.G.'yi yakalayarak elindeki bıçağı aldı. Boğuşma sırasında N.G. de bıçakla yaralandı. Şüphelinin el ve ayaklarını bağlayan baba ve oğul, jandarmaya haber verdi. Eve gelen jandarma N.G.'yi gözaltına aldı. Olayın ardından yapılan soruşturmada N.G.'nin, Cevdet Akyol'a ait araziye sakladıkları tarihi eseri bir süre sonra bulamayınca ailenin yaşadığı eve gizlice girdiği ortaya çıktı. N.G. ile birlikte gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ



Fatma Akyol ve gelini Dilek Akyol'un cenazeleri, otopsinin ardından köye götürüldü. Evlerinin önünde alınan helalliğin ardından kayınvalide ve gelinin cenazeleri Çatak Merkez Camii önüne götürüldü. Cenaze törenine, Cevdet Akyol ve oğlu Mehmet Akyol, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar ve ailenin yakınları katıldı. Fatma Akyol ve Dilek Akyol'un cenazeleri kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi. - Zonguldak