Hırsız sokağa çıkma kısıtlamasında üç muhtarlığa ve çay bahçesine girdi

Edirne'nin Keşan ilçesinde önce üç mahalle muhtarlığının bulunduğu ofise giren hırsız, sonrasında yan taraftaki çay bahçesine girdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde önce üç mahalle muhtarlığının bulunduğu ofise giren hırsız, sonrasında yan taraftaki çay bahçesine girdi. Güvenlik kameralarını devreden çıkaran şahsın aynı gün çok sayıda iş yerine girdiği tespit edildi.

Olay, sokağa çıkma yasağında 13 Haziran Pazar günü Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı Zaferiye, Büyük Cami ve İspat Cami mahallelerinin bulunduğu muhtarlık ofisine saat 20.00 sıralarında gelen şahıs, binanın kapısını zorlayarak açıp içeri girdi. Üç muhtarın da masalarını ve dolaplarını karıştıran şahıs, bir süre sonra geldiği gibi kapıdan çıkarak gitti. Ancak bölgeyi terk etmeyen şüpheli, muhtarlık binasının da içinde bulunduğu çay bahçesinin kafeteryasına yöneldi. Mekanın sürgülü camını açarak iç mekana girmeyi başaran şahıs, ardından kasanın olduğu masaya oturarak güvenlik kameralarını devreden çıkardı. Hırsız daha sonra kayıplara karışırken, olay ertesi gün fark edildi. Sabah muhtarlık ofisine işlem yaptırmak için gelen bir vatandaş, kapının açık olduğunu görünce içeri girdi. Muhtarlık ofisinin açık olduğunu düşünen ancak muhtarı çevrede göremeyen kişi, mahalle muhtarı Nedim İşlek'i arayarak kapının açık olduğunu söyledi. Yaklaşık 6 ay önce de hırsızlar tarafından kapısı kırılan ve muhtarlık binasına tekrar hırsızın girdiğinden şüphelenen İşlek hemen ofise gitti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırma yaptığı olay yerinin çevresindeki bazı dükkanlara da aynı gün içinde daha önceden de hırsızlıktan hapis cezası almış olan 16 yaşındaki C.K.'nın girdiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı