Hırçın kedi ekipleri alarma geçirdi, çıkması için hamsi bile verdiler
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Hırçın kedi ekipleri alarma geçirdi, çıkması için hamsi bile verdiler

27.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:37

Hırçın kedi ekipleri alarma geçirdi, çıkması için hamsi bile verdiler Sivas'ta otomobilin motor kısmına giren yaramaz kedi ekipleri alarma geçirdi, yapılan çalışmalar sonrası kedi girdiği yerden çıkarıldı Sivas'ta otomobilin motor kısmına giren yaramaz kedi ekipleri alarma geçirdi,...

Hırçın kedi ekipleri alarma geçirdi, çıkması için hamsi bile verdiler

Sivas'ta otomobilin motor kısmına giren yaramaz kedi ekipleri alarma geçirdi, yapılan çalışmalar sonrası kedi girdiği yerden çıkarıldı

SİVAS - Sivas'ta otomobilin motor kısmına giren yaramaz kedi ekipleri alarma geçirdi, yapılan çalışmalar sonrası kedi girdiği yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk bulvarı caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde trafik ışıklarında bekleyen 34 BCH 009 plakalı otomobilin motor kısmına kedi girdi. Kedinin zarar görmesini istemeyen sürücü, aracı kenara çekti. Yaklaşık yarım saat dil döken sürücü daha sonra kedinin çıkması için kedi sesi dinletti hamsi uzattı. Ama yaramaz kedi bir türlü girdiği yerden çıkmadı. Durum Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptığı ilk çalışmada kedinin çıkaramayacağını anlayınca aracı itfaiye müdürlüğünü çektirdi. Burada, yaklaşık yarım saat boyunca kedinin çıkarılması için çabalayan ekipler kediyi çıkarmayı başardı. Oldukça hırçın olduğu görülen yaramaz kedi, doğaya bırakıldı.

Hırçın kedi ekipleri alarma geçirdi, çıkması için hamsi bile verdiler
Hırçın kedi ekipleri alarma geçirdi, çıkması için hamsi bile verdiler
Hırçın kedi ekipleri alarma geçirdi, çıkması için hamsi bile verdiler
Hırçın kedi ekipleri alarma geçirdi, çıkması için hamsi bile verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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