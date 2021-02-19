Hira Koyuncuoğlu, Akıncı dizisine katıldı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hira Koyuncuoğlu, Akıncı dizisine katıldı!

19.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:57
Hira Koyuncuoğlu, Akıncı dizisine katıldı!

Oyuncu, komiser Güneş karakterini canlandıracak.

Oyuncu, komiser Güneş karakterini canlandıracak. Polis akademisinden birincilikle mezun olmuş, 5 yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapmış polis Güneş, dizide Erkan Bektaş'ın canlandırdığı Kemal Müdür'ün en güvendiği ekip arkadaşlarından biri olacak. Yücel Komiser'in vefatından sonra emniyetteki oyuncu kadrosu da böylece daha da büyümüş olacak.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Prens Harry Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Osman Özköylü Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hira Koyuncuoğlu, Akıncı dizisine katıldı! - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 09:57:38. #1.16#
title