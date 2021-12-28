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Hira'nın eğlence günü

Hira'nın eğlence günü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başarılı şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt kızları Hira ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi. İşte detaylar…

Kızları Hira'yla birlikte Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde doyasıya eğlenen Demet ve Okan çifti, alışveriş merkezi içerisinde bulunan NASA Uzay Sergisi'ni ziyaret etmeyi ihmal etmediler. Keyifli halleriyle dikkat çeken Okan Kurt ve Demet Akalın çifti daha sonra özel araçlarıyla alışveriş merkezinden ayrıldılar.

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