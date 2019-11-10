Hintli adam, ünlü oyuncu Hrithik Roshan'a hayran olan karısını öldürüp intihar etti

Hintli adam, ünlü oyuncu Hrithik Roshan'a hayran olan karısını öldürüp intihar etti

Hindistanlı bir adam, Bollywood'un ünlü aktörü Hrithik Roshan'a hayranlık duyan karısını öldürdükten sonra intihar etti.

10.11.2019 15:07 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:18
Hintli adam, ünlü oyuncu Hrithik Roshan'a hayran olan karısını öldürüp intihar etti

33 yaşındaki Dineshwar Budhidat, Bollywood yıldızı 'a hayranlık duyan 27 yaşındaki eşi Donne Dojoy'ı öldürdükten sonra kendini bir ağaca asarak intihar etti.

"ANAHTARLAR SAKSININ İÇİNDE"

Dineshwar, eşini öldürdükten sonra eşinin kız kardeşini arayarak "Ablanıöldürdüm evin anahtarı kapının önündeki saksının içinde" dedikten sonra canına kıydı.

ABLASININ CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Eniştesinin telefonundan sonra eve koşan Donne'nin kız kardeşi ablasının cansız bedeni ile karşılaştı. Ağustos ayında çift arasında yine aynı nedenle kavga çıktığı, Dineshwar'ın eşini boğmaya çalıştığı bu nedenle eşinin koruma altına alındığı belirtildi.

CESEDİ AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Eve gelen polis etrafta Dineshwar'ı aramaya başladı. Dineshwar'ın cesedi kısa süre sonra evin yakınlarında, bir parkta ağaca asılı bir halde bulundu.

Hrithik Roshan

Haber Videosu: Hintli adam, ünlü oyuncu Hrithik Roshan'a hayran olan karısını öldürüp intihar etti
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