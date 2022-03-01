Hindistanlı kadınların su mücadelesi
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Hindistanlı kadınlardan detaylar Usha Devi ile röportaj Kadınların kuyudan su çıkarması ve taşımasından detaylar Tankerin su deposunu doldurması Kadınların kuyudan su çıkarması RAJASTAN - Hindistan'ın Rajastan eyaletindeki Jodhpur kentinin çöl bölgelerinde yaşayan kadınlar, su krizi ile...
Hindistanlı kadınlardan detaylar
Usha Devi ile röportaj
Kadınların kuyudan su çıkarması ve taşımasından detaylar
Tankerin su deposunu doldurması
Kadınların kuyudan su çıkarması
RAJASTAN - Hindistan'ın Rajastan eyaletindeki Jodhpur kentinin çöl bölgelerinde yaşayan kadınlar, su krizi ile mücadele ediyor. Yağmur suyu ya da tankerler ile dolan kuyulardan içme suyu elde etmek için her gün kilometrelerce yol yürüyorlar. Su kriziyle karşı karşıya olduklarını belirten Hindistanlı Usha Devi, kadınların yağmur suyunu geri kazanmak kuyular açtığını söyledi. Devi, tankerle su almanın maliyetinin 25 dolar olduğunu ancak herkesin bunu karşılayacak güçte olmaması nedeniyle kadınların her gün zorlu bir mücadele verdiğini söyledi.