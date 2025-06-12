Hindistan uçak kazasında son durum ne? Uçakta kaç kişi vardı?

Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, Ahmedabad Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra Meghani Nagar bölgesine düştü. Uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat bulunuyordu. Yaşanan olay sonrası "Hindistan uçak kazasında son durum ne?" sorusuna yanıt arayanlar için resmi açıklamalar ve ilk bilgiler paylaşılmaya başlandı. Peki, Hindistan uçak kazasında son durum ne?

HİNDİSTAN UÇAK KAZASI NE ZAMAN OLDU?

İngiltere'ye gitmek üzere yerel saatle 13.38'de havalanan, "Air India 171" sayılı uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 244 kişinin bulunduğu belirtildi. Havalimanı ve çevresindeki yollar kapatıldı, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, kazayla ilgili olarak Gucerat eyaleti yetkilileriyle görüştü ve Yeni Delhi hükümetinin desteğini açıkladı. Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürü Faiz Ahmed Kidwai, Gucerat eyaletindeki uçak kazasının, kalkıştan 1 dakika sonra meydana geldiğini açıkladı.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi Air India kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ahmedabad- Londra Gatwick seferini yapan AI171 sefer sayılı uçak bir olaya karışmıştır. Şu anda detayları tespit ediyoruz ve daha fazla güncellemeyi en kısa zamanda paylaşacağız" denildi.