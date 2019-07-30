"Hindistan ne Pakistan'la diyaloğa hazır ne de başka ülkenin aracılığını istiyor"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan'ın Keşmir sorununun çözümü için getirilen önerilere henüz olumlu yanıt vermediğini belirterek "Hindistan ne Pakistan'la diyalog masasına oturmaya hazır ne de üçüncü bir ülkenin aracılığını istiyor." diye konuştu.

İslamabad'da basına konuşan Kureyşi, Hindistan kontrolündeki Keşmir'de demografinin değişmesi yönünde çalışmalar olduğunu ve bunun hem Keşmirliler tarafından hem de Pakistan tarafından kabul edilmeyeceğini söyledi.

Hindistan'ın Keşmir sorununun çözümü için atılan adımlara karşılık vermediğini kaydeden Kureyşi, "Hindistan ne Pakistan'la diyalog masasına oturmaya hazır ne de üçüncü bir ülkenin aracılığını istiyor." dedi.

Afganistan'daki barış sürecine ilişkin de açıklama yapan Kureyşi, "Pakistan, Afganistan'da bir garantör değildir ama barışın sağlanması için elini taşın altına koyan ülkelerden biridir. Afgan barış sürecinin tüm yükü Pakistan'a yüklenmemeli, sorumluluklar taraflar arasında paylaştırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan İmran Han'ın Taliban'la görüşerek örgütü tüm taraflarla diyaloğa girmek için ikna etmek istediğini söyleyen Kureyşi, Pakistan'ın süreçli ilgili görüşlerinin ABD tarafından da kabul edildiğini belirtti.

Kureyşi, Pakistan'daki Afrika ülkeleri büyükelçileriyle eylül ayından sonra bir toplantı gerçekleştirmek istediklerini de ifade ederek "Amacımız 'Afrika'ya Bak' projemiz kapsamında kıtadaki ülkelerle daha gelişmiş ekonomik ve ticari ilişkiler kurmaktır. Ticaret Bakanlığımız da bu kapsamda Avrupa'daki bazı ticaret ataşeliklerini Afrika'ya taşıma kararı aldı." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA