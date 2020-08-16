Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
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Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır

Resmi kayıtlara göre 2,5 milyon koronavirüs vakasının görüldüğü ve 50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Hindistan'da Başbakan Modi, ülkesinin koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır olduğunu söyledi.

16.08.2020 08:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:03

Hindistan Bağımsızlık Günü'nde konuşan Modi, bilim insanları onay verdiği takdirde Covid-19 aşısını üretmeye başlayacaklarını belirtti. Delhi şehrinde konuşan Modi, "Bir değil, iki, üç kadar Koronavirüs aşısı Hindistan'da test edildi" derken, aşının tüm vatandaşlara ulaştırılması planının da hazır olduğunu sözlerine ekledi.

1.46 TRİLYON DOLAR DESTEK

Modi, Ulusal Dijital Sağlık Misyonu'nu başlattıklarını söyleyerek 1.3 milyar nüfuslu ülkede her vatandaşın dijital sağlık kimliği olacağını ifade etti. Hindistan Başbakanı ayrıca Koronavirüs'ten olumsuz etkilenen ekonomiye de 1.46 trilyon dolar destek vermeye hazır olduklarını da dile getirdi.

Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
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