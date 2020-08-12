Hindistan jetlerini Çin'e karşı konuşlandırdı Hindistan ve Çin arasında gerilim yeniden yükseldi.

Hindistan ve Çin arasında gerilim yeniden yükseldi. Hindistan, Ladakh bölgesine savaş jetleri, askeri kargo uçakları ve binlerce ek birliğini Çin'e karşı konuşlandırdı.

Çin ile Hindistan arasında kriz devam ediyor. Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Ladakh sınır bölgesine ülkenin kendi üretimi olan ve 70 milimetre topa sahip savaş helikopterlerini, roketlerini ve diğer silahlarını konuşlandırdığı öğrenildi. Hindistan merkezli bir havacılık ve savunma şirketi Hindustan Aeronautics Limited (HAL), "Sınırdaki mevcut durumun ışığında, Hindistan Hava Kuvvetleri görevlerini desteklemek için kısa sürede yüksek irtifada operasyonlar için iki hafif muharebe helikopteri konuşlandırıldı" ifadelerini kullandıldı.

HİNDİSTAN-ÇİN KRİZİ

9 Ağustos'ta Hindistan ve Çin arasında yapılan komutan düzeyindeki altıncı görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. İki tarafın birbirini Ladakh bölgesinde sınır ihlali yapmakla suçladığı Nisan 2020'den bu yana gergin olan durumu düzeltmek için ortak düzeyinde görüşmeler yapılabileceği aktarıldı. 15 Haziran'daki çatışmalarda Galwan Vadisi'nde 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Kaynak: DHA