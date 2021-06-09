Hindistan'ın dünya şampiyonu güreşçisi Kumar cinayetle suçlanıyor

Hindistan'ın dünya güreş şampiyonu unvanına sahip tek olimpik sporcusu Sushil Kumar'ın cinayetle suçlandığı bildirildi.

Hindistan'ın dünya güreş şampiyonu unvanına sahip tek olimpik sporcusu Sushil Kumar'ın cinayetle suçlandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan makamları 4 Mayıs'ta ülkenin başkenti Yeni Delhi'de bulunan Chhatrasal Stadyumu'nda iki sporcu grubu arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüyle ilgili Sushil Kumar'ın suçlandığını belirtti.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çıkan kavga sonucu 23 yaşındaki güreşçi Sagar Dhankar'ın hayatını kaybettiği olayda olimpik sporcu Sushil Kumar'ın cinayet ve tasarlayarak adam öldürmeyle suçlandığı kaydedildi.

Sporcunun suçlamaları kabul etmediğini belirten avukatı Pradeep Rana, müvekkiliyle hesaplaşma niyeti olan bazı güçlü kişilerin onu bu olaya dahil etmeye çalıştığını iddia etti.

Olaya dair hiçbir görgü tanığının bulunmadığını dile getiren Rana, "İki güreşçi grubu kavga ediyorlardı. Kumar'ın kavga ettikleri yere gelmesiyle hepsi olay yerinden kaçtı." dedi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, sporcunun dahil olduğu ileri sürülen olayın mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleştiği iddia edilirken suç örgütleri ile güreşçilerin yakın ilişkileri vurgulandı.

Güreş antrenörü ve Kumar'ın eski güreş partneri Kripa Shankar, suç örgütü üyelerinin de ülkede güreşçiler için kullanılan "pehelwan" lakabını sıkça kullandığına dikkati çekerek insanların güreşçilerin suç örgütü üyesi olduğu yanılgısına düştüğünü ifade etti.

Polis, 4 Mayıs'ta ülkenin başkenti Yeni Delhi'de bulunan Chhatrasal Stadyumu'nda 20 kişilik grupta çıkan kavgada Dhankar'ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Olay sonrası bölgede yapılan araştırmada, stadyumun dışına park edilmiş bir aracın arka koltuğunda pompalı tüfek ve bu silaha ait 3 fişek ele geçirilmişti. Kavgada kullanıldığı düşünülen kanlı bambu sopalar da park alanında bulunmuştu.

Polis, kavgaya karışanlar arasında Kumar'ın da bulunduğunu belirtmiş, güreşçinin yerini ihbar edene 100 bin rupi (yaklaşık bin 500 dolar) ödül verileceğini duyurmuştu.

Kumar, 23 Mayıs'ta Yeni Delhi'de hakkındaki suçlamalar nedeniyle tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman