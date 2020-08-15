Hindistan'ın 73. bağımsızlık yıl dönümünde Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağı Hindistan'ın Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasının 73. yıl dönümününde Cammu Keşmir'de internet kesildi, bölge genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hindistan'ın Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasının 73. yıl dönümününde Cammu Keşmir'de internet kesildi, bölge genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Cammu Keşmirli yetkililer, mobil internet hizmetlerinin askıya alındığını, potansiyel olayları önlemek amacıyla güvenliğin artırıldığını ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini kaydetti.

Cammu Keşmir yönetiminin olası protestoları önlemek için böyle bir adım attığı belirtiliyor.

Bölgedeki güvenlik önlemleri, 13 Ağustos'ta 2 güvenlik gücünün öldürülmesi ve birinin yaralanması sonucu artırılmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA