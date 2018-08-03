Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj Kazakistan'da

ASTANA (AA) – Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Hindistan ile Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu potansiyelinin kullanılması dahil, ulaştırma ve lojistik alanında iş birliğini genişletmeye çalıştıklarını bildirdi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'ya resmi ziyaret için gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Kazak mevkidaşı Abdrahmanov ile görüştü.

Bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularının ele alındığı görüşmenin ardından bakanlar, ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Abdrahmanov, iki ülke arasında hiçbir siyasi görüş farklılığının olmadığını, uluslararası konularda tutumlarının yakın olduğunu belirtti.

Görüşmede ticari ve ekonomik etkileşim konularını ele aldıklarını ifade eden Abdrahmanov, "Geçen yıl ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolara ulaştı. Bu göstergenin artırılması için aktif bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Abdrahmanov, "Ülkelerimiz, İran limanları aracılığıyla Hint Okyanusu'na erişimi olan Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu potansiyelinin kullanılması dahil, ulaştırma ve lojistik alanında iş birliğini genişletmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Abdrahmanov, ayrıca Hindistan'ın Kazakistan barış gücünün bu yıl Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Gecici Görev Gücü (UNIFIL) misyonuna katılmasına destek sağladığını belirtti.



Bakan Swaraj da iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel bağların sağlam temeli üzerine kurulduğunu söyleyerek, "Hindistan ile Kazakistan, çeşitli alanlarda ikili ve çok taraflı iş birliği geliştirmiş ve 2009'dan beri stratejik ortaklardır." dedi.