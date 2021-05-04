Hindistan'dan ülkelerine dönecek yabancıların karantinada kalmamak için Türkiye'ye tatile geldiği iddiası
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Hindistan'dan ülkelerine dönecek yabancıların karantinada kalmamak için Türkiye'ye tatile geldiği iddiası

Hindistan'dan ülkelerine dönecek yabancıların karantinada kalmamak için Türkiye'ye tatile geldiği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Hindistan'dan ülkelerine dönecek yabancıların, Kovid-19 riski nedeniyle karantinada kalmamak için Türkiye'ye gelerek tatil yaptıkları iddiası gündeme gelmişti. İddiaları yalanlayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Hindistan'dan veya son 10 gün içinde bu ülkede bulunup Türkiye'ye gelenlerin, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantina altında tutulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Hindistan'a giden yabancıların, gerçekleştirdikleri seyahat nedeniyle karantinada kalmamak için ülkelerine dönmeden önce Türkiye'ye geldiği ve karantinaya girmeden ülkemizde tatil yaptığı iddialarını yalanladı.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Hindistan'dan veya son 10 gün içinde bu ülkede bulunup Türkiye'ye gelenler, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantina altında tutuluyor. Karantina süresinin sonunda yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde bu kişilerin karantinası sonlandırılıyor.

Ayrıca Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlerin son 72 saat içinde yapılmış PCR testlerinin negatif olması gerekiyor.

14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULUYORLAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 22 Nisan'daki Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "Hindistan varyantı" olarak bilinen Kovid-19 mutasyonuyla mücadele tedbirleri kapsamında Hindistan'dan ve Hindistan temaslı seyahatlerden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen kişilerin belirlenen yurtlarda karantinaya alınarak 14 gün gözetim altında tutulduklarını açıklamıştı.

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Hindistan'dan ülkelerine dönecek yabancıların karantinada kalmamak için Türkiye'ye tatile geldiği iddiası
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Hindistan'dan ülkelerine dönecek yabancıların, Kovid-19 riski nedeniyle karantinada kalmamak için Türkiye'ye gelerek tatil yaptığı iddiası gündeme gelmişti.

Sağlık Bakanlığı, Hindistan'dan veya son 10 gün içinde bu ülkede bulunup Türkiye'ye gelenlerin 14 gün karantinada tutulduğunu açıkladı.

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