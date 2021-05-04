Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı
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Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı

Hindistan'daki hayvanat bahçesinde 8 aslan koronavirüse yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Hindistan'da bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Hindistan'da bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Koronavirüsün merkez üssü olan Hindistan'ın Hyderabad şehrindeki Nehru hayvanat bahçesinde 8 Asya aslanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Koronavirüse yakalanan aslanlarda öksürük,iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine Kovid-19 testi uygulandı. Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) hayvanat bahçesinde bulunan toplam 12 aslandan 4'ü erkek, 4'ü dişi olmak üzere 8 aslanda virüsün tespit edildiğini açıkladı. Hayvanat bahçesi Yöneticisi Dr Siddhanand Kukrety konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aslanların Kovid-19 semptomları gösterdiği doğru. Uzmanlar aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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