Hindistan'ı yasa boğan kaza! Yolcu otobüsü su kanalına düştü: 40 ölü

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Hindistan'ın Madyha Pradesh eyaletine bağlı Sidhi bölgesinin Patna köyü yakınlarında yerel saatle 08.30 sıralarında seyir halindeki bir otobüs kanala düştü. Feci kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

40 KİŞİ CAN VERDİ

Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu otobüste kaza sonrası 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, şu ana kadar 6 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı. Polis Müfettişi Pankaj Kumawat, polis ve Eyalet Afet Müdahale Gücü ekibinin kanaldaki kurtarma operasyonunu sürdürdüğünü belirtti. Otobüsün tamamen suya gömüldüğü kaydedilirken, yolcuların tamamının yerel halktan olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl 100 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik