- Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 130'a ulaştı
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- Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 130'a ulaştı

- Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 130'a ulaştı Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış sırasında düşen yıldırımlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükseldi.

26.06.2020 22:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 22:52

- Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 130'a ulaştı

YENİ DELHİ - Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış sırasında düşen yıldırımlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükseldi.

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar nedeniyle can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Bihar eyaletinde yerel yetkililer gök gürültülü şiddetli yağış sırasında düşen yıldırımlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 106'ya ulaştığını bildirdi. Ayrıca yaralanan 56 kişiden 13'ünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralıların çoğunluğunun tarlalarda çalışan işçiler olduğu aktarıldı.

Uttar Pradesh eyaletinde ise yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24, yaralananların sayısı 12 olarak açıklandı. Uttar Pradesh Başbakanı Yogi Adityanath yaşanan olayın ardından kederli olduklarını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım yapılacağını duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narenda Modi de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Devlet afet yönetim departmanının bir yetkili de yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin çiftliklerde çalışanlar ve ağaçların altına sığınanlar olduğunu bildirdi.

Şiddetli yağışlar devam edecek

Hindistan Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, gök gürültülü şiddetli yağışların 3 gün daha devam edeceği bildirildi. IMD, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama uyarısında bulundu.

Öte yandan, Bihar Afet Yönetim Bakanı Lakshmeshwar Rai dün yaptığı açıklamada, son yıllarda yıldırım düşmesi sonucu en yüksek can kaybının dün yaşandığını ve ölü sayısının artabileceğini dile getirmişti. Bihar eyaletinde geçtiğimiz yıl da Temmuz ayında şiddetli yağış sırasında düşen yıldırımlar nedeni ile 39 kişi hayatını kaybetmişti. Eylül ayına kadar etkili olan muson yağışları, her yıl bölgede büyük yıkıma neden oluyor.

- Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 130'a ulaştı

Kaynak: İHA

Manşet

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