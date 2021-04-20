Hindistan'da uzmanlar, vaka artışları konusunda yeni varyantı inceliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da uzmanlar, vaka artışları konusunda yeni varyantı inceliyor

Hindistan'da uzmanlar, vaka artışları konusunda yeni varyantı inceliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Hindistan'da bilim insanları, ülkenin batısında ortaya çıkan ve 'B.1.617' adı verilen varyantın, vaka artışlarındaki ana etken olup olmadığını inceliyor.

Hindistan'da bilim insanları, ülkenin batısında ortaya çıkan ve 'B.1.617' adı verilen varyantın, vaka artışlarındaki ana etken olup olmadığını inceliyor. İncelemeler sonucunda varyantın daha ölümcül ya da bulaşıcı olduğu tespit edilirse, 'endişe varyantı' statüsüne yükseltilecek. 

Bilim insanları, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde tespit edilen ve koronavirüsün iki olağandışı mutasyonu E484Q ve L425R'yi taşıdığını ifade edilen 'B.1.617' varyantının, can kayıplarında ve vaka sayılarındaki artışa neden olup olmadığını belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Geçen hafta 'incelenen varyant' statüsüne alınan B.1.617, eğer daha bulaşıcı ya da ölümcül olduğu tespit edilirse 'endişe varyantı' ilan edilecek. Varyanta verilen 'inceleme' statüsü, henüz bu varyantın diğerleri kadar bilinmediği anlamına gelirken, varyantın sahip olduğu mutasyonlardan L452R, virüsün aşılamayla oluşan bazı antikorlardan kurtulmasına yardımcı oluyor. Ancak uzmanlar, Hindistan varyantındaki mutasyonların aşıları tamamen etkisiz hale getirme olasılığının çok düşük olduğunu vurguluyor.

Hindistan'da son bir haftada günlük tespit edilen vaka sayıları 200 binleri geçti. Son açıklanan verilere göre ülkede 24 saatte 256 bin 947 kişide koronavirüs tespit edilirken, can kaybı 180 bini aştı. Ayrıca 14 Nisan'dan bu yana ülkede günlük tespit edilen vaka sayıları 200 binin üzerinde çıkıyor. BİLİM İNSANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Bilim insanları, Hindistan varyantı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bu varyantın düşünüldüğü kadar tehlikeli olmadığını savunurken, diğerleri Güney Afrika ve Brezilya varyantları kadar tehlikeli olduğu görüşünde. Imperial College London'da İmmünoloji Profesörü Danny Altmann, Hindistan varyantının yakında 'endişe varyantı' statüsüne yükselebileceğini söyledi. Ancak Sanger Enstitüsü'ndeki Jeffrey Barrett, varyantın Güney Afrika ve Brezilya'da görülen P1 varyantı gibi endişe verici olmadığını ifade ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fillerin altında kalan Güney Afrikalı kaçak avcı ezilerek hayatını kaybetti
Fillerin altında kalan Güney Afrikalı kaçak avcı ezilerek hayatını kaybetti
İngiltere'de uluslararası seyahatle ilişkili 104 kişide, 'çift mutant' varyantı görüldü
İngiltere'de uluslararası seyahatle ilişkili 104 kişide, 'çift mutant' varyantı görüldü
Raylara düşen çocuğu canını hiçe sayarak kurtardı! O anlar kamerada
Raylara düşen çocuğu canını hiçe sayarak kurtardı! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hindistan'da uzmanlar, vaka artışları konusunda yeni varyantı inceliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:31:22. #1.14#

title