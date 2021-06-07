Kabus giderek büyüyor! Kara mantar, koronaya yakalanan 24 bin 370 kişide görüldü

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Hindistan'da koronavirüs salgınıyla birlikte ortaya çıkan kara mantar krizi, büyüyerek devam ediyor. Ülkede son olarak kara mantar vaka sayısının 28 bini aştığı bildirildi. Yetkililer, kara mantar hastalığına yakalanan 28 bin kişiden 24 bin 370'inin korona geçirenler arasından olduğunu söyledi.

Hindistan'da koronavirüs geçiren kişilerde görülen ve özellikle şeker hastalarıyla, bağışıklığı düşük insanları ölüme sürükleyen kara mantar hastalığıyla ilgili olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin de tek gözünü yitirmesine neden olan hastalığa yakalanan kişi sayısı 28 bini aştı.

KORONAYA YAKALANAN KİŞİLERDE GÖRÜLDÜ

Hint basınındaki haberlere göre Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, bugüne kadar 28 eyaletten 28 bin 252 kişide kara mantarın saptandığını, bu kişilerin 24 bin 370'inin daha önce koronaya yakalandığını kaydetti.

İKİ EYALETTE EN YÜKSEK VAKAYA RASTLANDI

Ülkenin batısındaki Maharaştra ve Gujarat eyaletlerinde kara mantar enfeksiyonunda en yüksek sayıların tespit edildiğini aktaran Bakan Vardhan, Maharaştra'da 6 bin 329, Gujarat'ta 5 bin 486 kara mantar vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti.

BAZI DURUMLARDA ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Uzmanlar, koronavirüsü atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor. Hindistan'da 21 Mayıs'ta kara mantar nedeniyle 219 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı