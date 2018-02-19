Hindistan'da Sınavlarda Kopyayı Önlemek İçin Ayakkabı Yasağı Getirildi
Hindistan'da öğrencilerin kopya çekmesini engellemek için Eyalet Eğitim Bakanlığı Tarafından alınan karara göre, sınavlara ayakkabıyla girmek yasaklandı.
Hindistan'ın Bihar eyaletinde 10. sınıf geçme sınavına girecek 2 milyona yakın öğrenciden sınav salonlarına ayakkabı yerine terlikle gelmeleri istendi. Eyalet Eğitim Bakanlığı, ayakkabı yasağının öğrencilerin sınavda kopya çekmesini önlemek için alındığını duyurdu.
KARAR, AYAKKABI İÇİNE KOPYA KAĞIDI SAKLAMAMALARI İÇİN ALINDI
Bakanlık yasakla öğrencilerin, ayakkabılarına veya çoraplarının içine kopya kağıtlarını saklamasının önüne geçileceğini bildirdi. Geçen hafta yapılan ve 1 milyon 200 bine yakın öğrencinin katıldığı 12. sınıf bitirme sınavlarında, bin öğrencinin sınavı kopya çektikleri gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.
YORUMLAR (3)
-
Kopya çekince bizde olduğu gibi , hem kopya çektiği dersten bırakıp hemide yarıyıl uzaklaştırma vererek bir yılı heba etmiyorlar. Bizde öğrenci ile birlikte aileler cezalandırılıyor. YÖK''ün acilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması gerekiyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Al işte Türkiyede Adana yurtdışında HindistanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Bence sınava çırılçıplak girmeleri daha iyi olur. Zira bu kural bile bunlara hafif gelir.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır