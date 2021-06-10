Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 3 katlı bina çöktü: 11 ölü
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Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 3 katlı bina çöktü: 11 ölü

Hindistan'da şiddetli yağış nedeniyle 3 katlı bina çöktü: 11 ölü
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'ın Mumbai kentinde 3 katlı bakımsız bir binanın şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

YENİ Hindistan'ın Mumbai kentinde 3 katlı bakımsız bir binanın şiddetli yağış nedeniyle çökmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan muson yağmurları nedeniyle çöken 3 katlı binanın başka bir binanın üzerine yıkıldığı, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Bölge sakinlerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında 11 kişinin enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 7 kişinin hastaneye sevk edildiği açıklandı.

Yetkililer, enkaz altında kalan başkalarının da olması ihtimaline karşı çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Hindistan'da her yıl muson yağmurlarının etkili olduğu haziran-eylül aylarında dayanıklı olmayan binalar yıkılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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