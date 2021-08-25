Hindistan'da selde mahsur kalan sürücü aracının üzerinde kurtarılmayı bekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan'da selde mahsur kalan sürücü aracının üzerinde kurtarılmayı bekledi

Hindistan'da selde mahsur kalan sürücü aracının üzerinde kurtarılmayı bekledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde aracıyla sel sularında mahsur kalan sürücü, aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde aracıyla sel sularında mahsur kalan sürücü, aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Baghpat'ta aşırı yağışlar sele neden oldu. Sel suları ile dolan alt geçitte aracı ile mahsur kalan bir sürücü ise aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, mahsur kalan adamın aracının üzerinde telefon ile yardım çağırdığı görüldü. Selin ortasında mahsur kalan adamın, 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldığı belirtildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Sergen Yalçın Ebrar Karakurt Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hindistan'da selde mahsur kalan sürücü aracının üzerinde kurtarılmayı bekledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 21:19:23. #1.15#

title