Hindistan'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı uygulandı
16.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:14
Hindistan'da başlayan Kovid-19'a karşı aşılamada öncelikli gruplardan sağlık çalışanları, başkent Yeni Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (AIIMS) aşılandı.
Hindistan'da başlayan Kovid-19'a karşı aşılamada öncelikli gruplardan sağlık çalışanları, başkent Yeni Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (AIIMS) aşılandı. Sanitizasyon çalışanı Manish Kumar ilk aşılananlardan oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh