Hindistan'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı uygulandı
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Hindistan'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı uygulandı

16.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:14

Hindistan'da başlayan Kovid-19'a karşı aşılamada öncelikli gruplardan sağlık çalışanları, başkent Yeni Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (AIIMS) aşılandı.

Hindistan'da başlayan Kovid-19'a karşı aşılamada öncelikli gruplardan sağlık çalışanları, başkent Yeni Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nde (AIIMS) aşılandı. Sanitizasyon çalışanı Manish Kumar ilk aşılananlardan oldu.

Hindistan'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı uygulandı
Hindistan'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı uygulandı
Hindistan'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı uygulandı
Hindistan'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Amarjeet Kumar Singh

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