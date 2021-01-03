Ayakkabısını düşüren adam, trenin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
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Ayakkabısını düşüren adam, trenin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

03.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:20

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir polis memuru, tren raylarına takılan bir vatandaşı trenin altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan Mumbai kentindeki Dahisar tren istasyonunda yaya kaldırımından raylara inen 60 yaşında bir kişi trenin altından kalmaktan son anda kurtuldu.

AYAĞI TAKILDI

Raylarda olduğu sırada trenin geldiğini fark eden adam, yaya kaldırımına yöneldiği sırada ayağı raylara takıldı. O anlarda bir polis memuru, raylara takılan yaşlı adamı fark ederek yardımına koştu.

TOKAT ATTI

Yaşlı adamı trenin altında kalmaktan son anda kurtaran polis, olayın ardından kurtardığı adama tokat atarak tepki gösterdi.

O ANLAR KAMERADA

Polis memurunun adamı kurtardığı anlar ise tren istasyonundaki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Ayakkabısını düşüren adam, trenin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
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