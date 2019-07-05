Hindistan'da polis 63 kaplumbağa ele geçirdi

Hindistan'da polis, Haryana eyaletinin Panipat şehrinde kaplumbağa kaçakçılığı yapmakla suçlanan bir kişinin çantasında 63 kaplumbağa ele geçirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Haryana orman dairesiyle Panipat vahşi yaşam ve suçla mücadele ekipleri, çantasında Uttar Pradeş eyaletinin Bareilly şehrinden kaçırılan üç farklı cins 63 kaplumbağa bulunan ve ismi Vishavbandhu Sharma olarak açıklanan 50 yaşındaki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet yetkilisi Sumit Kuhar, çantasında taşıdığı kaplumbağaları komisyoncuya teslim etmek üzere Panipat'a gelecek bir kişiyle ilgili alınan ihbar üzerine, sivil kıyafetli ekiplerin Sharma'yı tespit ettiğini anlattı.

10 gün polis nezaretinde kalmasına hükmedildi

Polisin durdurarak çantasını göstermesini istemesi üzerine, olay yerinden kaçmaya çalışan Sharma'nın yakalanarak karakola götürdüğünü belirten Kuhar, kontrol ettikleri çantadan etrafında soğuk su şişeleri olan plastik bir ağın içinde 63 kaplumbağa çıktığını söyledi.

Polis, Sharma'nın, 65 bin Hint Rupisine aldığı kaplumbağaları, 150 bin Hint Rupisine satmayı planladığını ifade etti.

Mahkemeye çıkarılan Sharma'nın 10 gün polis nezaretinde kalmasına hükmedildi.

Kaplumbağalar Yamuna nehrine salındı

Diğer yandan sorguda zanlının, son 4 yıldır egzotik kaplumbağa kaçakçılığı işinde yer aldığını ve Haryana eyaletinde yaklaşık bin 300 kaplumbağa sattığını söylediği ileri sürüldü.

Vahşi yaşam yetkilisi Deepak Alwadhi, ele geçirilen "Hint çadır", "çatılı Hint" ve "benekli gölet" cinsi kaplumbağaların, Yaban Hayatı Koruma Yasası altında listelenen hayvanlar arasında bulunduğunu ve bu türlerin evcil hayvan şeklinde beslenmesinin yasak olduğunu belirtti.

Ele geçirilen kaplumbağaların Yamuna nehrine salındığı kaydedildi.

Kaynak: AA