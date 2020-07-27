Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı Hindistan'da yaşanan ilginç olayda, polisler "maske takmayan" bir keçiyi gözaltına aldı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesi sonrasında keçiyi gözaltına alan polislerden biri, "İnsanlar bugünlerde köpeklerine maske takıyor, keçiye neden takılmasın?" savunması yaptı.

Tüm dünyada maske tartışmaları yaşanırken, Hindistan'da ilginç bir olay meydana geldi. Uttar Pradeş eyaletindeki Kanpur bölgesinde bir keçinin maske takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

MASKESİZ DOLAŞMAMA ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Hafta sonu meydana gelen olayda, polis keçiyi ciple karakola götürdü. Ancak olayı duyan keçinin sahibi hayvanı kurtarmak için koşarak karakola gitti.

Polis, keçinin sahibinin yalvarmasına karşın hayvanı maskesiz yollarda dolaşmaması koşuyla serbest bıraktı.

POLİS AÇIKLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Times Now New'un haberine göre, haberin sosyal medyada viral ve dalga konusu olur olmaz, polis yaptığı açıklamayı değiştirerek, aslında maske takmayan adamı yakalamak istediklerini söyledi.

Olayı anlatan polis memuru Saifuddin Beg, maskesiz bir gencin keçinin yanında gördüklerini belirterek, şunu söyledi:

"Genç polisi görünce keçiyi bırakıp kaçtı. O yüzden polisler, keçiyi karakola getirdi. Daha sonra keçiyi sahibine teslim ettik."

"KÖPEKLERE TAKILIYOR, KEÇİYE NİYE TAKILMASIN"

Ancak keçiyi getiren polislerden biri, keçinin maskesin gezmesini bir kural ihlali olarak gördüğünü itiraf etti ve şunları söyledi: "İnsanlar bugünlerde köpeklerine maske takıyor, keçiye neden takılmasın?"