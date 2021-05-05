Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu büyük yankı uyandırdı
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Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu büyük yankı uyandırdı

Hindistan'da Kovid-19'a yakalanan babasına su vermeye çalışan genç kızın videosu büyük yankı uyandırdı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Hindistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve durumu ağır olan babasına su vermek için çırpınan bir kızın görüntüsü ülkedeki salgında vatandaşların çaresizliğini gözler önüne serdi.

Hindistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve durumu ağır olan babasına su vermek için çırpınan bir kızın görüntüsü ülkedeki salgında vatandaşların çaresizliğini gözler önüne serdi.

NDTV'nin haberine göre, Vijaywada kentinden köyüne dönen ve Kovid-19 olduğu için köylüler ve ailesi tarafından izole edilen kişinin, yerde yattığı sırada kızının kendisine su vermeye çalıştığı, annenin virüs bulaşacak endişesiyle kızını engellemek için uğraştığı anların görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntüde babasına su vermek için annesiyle boğuşan kızın haykırarak ağladığı duyuluyor.

Olay, salgında vaka sayılarında rekor kıran Hindistan'da yaşanan birçok üzücü vakadan biri olarak nitelendirildi.

Köyün dışında tarlalara yakın bir kulübede kalmaya zorlanan adamın, durumunun ağırlaşması sonucu yerde uzandığı ifade edildi.

Videoyu çeken köylü, tedavi için hastanelerde yatak olmadığından bu şekilde bakılmak zorunda kalınan adamın kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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