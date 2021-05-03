Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada
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Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen sağlanamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti.

Hindistan'da koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen sağlanamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. Hastanede verilen yaşam mücadelesi an be an kameraya yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınında merkez üssü haline gelen Hindistan'da tablo ağırlaşıyor. 19 milyon vakanın görüldüğü ülkede, can pazarı yaşanıyor. Ülkenin Uttar Pradeş eyaletindeki Bahraich kentinde koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen maskesi bulamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. O anlar, ülkede koronavirüsün yarattığı sağlık krizini gözler önüne serdi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından birçok kişi ülkenin sağlık sisteminin virüsle baş edemediği ve yetersiz kaldığı konusunda eleştiride bulundu. Kızının suni teneffüs uygulayarak hayatta tutmaya çalıştığı annenin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada
Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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