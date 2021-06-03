Hindistan'da koronadan korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler

Hindistan'da vatandaşların koronavirüsten korunma yöntemi yine dünyada ses getirdi. İnek idrarından sonra bu kez Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Hindistan'da, salgını önlemek için akılalmaz yöntemler kullanılıyor.

TENCEREDEN BİTKİSEL BUHAR TENEFFÜS ETTİLER

İneğin kutsal sayıldığı Hindistan'da, yeni tip koronavirüsten korunmak için inek idrarı içme partisi düzenlenmişti. Son olarak Gaziabad kentindeki bir karakolda görevli polisler, koronavirüse karşı bir önlem olarak düdüklü tencereye bağlı borulardan verilen bitkisel buharı teneffüs etti.

Polisler, buhardan pek haz etmese de uzun uzun bekledi. Yüzlerinin şekilleri bile değişen polislerin, bu şekilde koronavirüsten korunacaklarını düşündükleri belirtiliyor.

ÖNLEMLERİ KADAR CEZALARI DA İLGİNÇ

Ülkede uygulanan buhar terapisi ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) herhangi bir yönergesi bulunmuyor. Sadece inanılması güç olan tedavi şekilleri değil, cezaları da bir başka... Hala sokağa çıkma yasağı uygulanan bölgelerde polis, kurallara uymayanlara acımıyor. Mekik çektiren polis; jopla dövüyor, koronavirüslü bir hastayı taşıyan ambulansa bindiriyor. Para cezası en hafifi olarak kalıyor. Toplu olarak yürüyen ve aynı zamanda maskesiz olan ise yandı. Ördek yürüyüşü saatlerce sürüyor.