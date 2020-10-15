Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı
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Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı

15.10.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:28

Hindistan'ın Haryana eyaletinde çarşamba günü kurtarılan bir kadının 1.5 yıldan fazladır kocası tarafından tuvalete kilitlenmiş durumda olduğu tespit edildi.

Ulusal Suç Kayıt Bürosu (NCRB) verilerine göre Hindistan'da kadınlara yönelik şiddet olaylarının en çok kaydedildiği üç eyalet arasında bulunan Haryana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eyalette geçtiğimiz Çarşamba günü polis tarafından kurtarılan 35 yaşındaki bir kadının kocası tarafından 1.5 yıl önce tuvalete hapsedildiği ortaya çıktı.

"YİYECEK VE İÇME SUYU BİLE VERİLMEMİŞ"

Kadın Koruma ve Çocuk Evlilikleri Yasağı Görevlisi Rajni Gupta yaptığı açıklamada, "Onu tuvaletin içinde kilitli bulduk. Soruşturma sırasında son 1.5 yıldır insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlandığı tespit edildi. Kendisine uygun yiyecek ve içme suyu bile verilmemiş" dedi.

ZİHİNSEL ENGELİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kadının kocası Naresh yaptığı açıklamada kendisini savunarak, "zihinsel problemleri" olduğunu iddia etti. Kadını kurtaranlar ise böyle bir durumun tespit edilmediğini belirtti. Polis Müdürü Surender Dahiya, Hindistan Ceza Kanunu'nun 498A (aile içi şiddet) ve 342 maddeleri uyarınca sanık aleyhine dava açıldığını duyurdu. 17 yıldır evli olan çiftin 3 çocuk sahibi olduğu belirtildi.

Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
ADANALI: Filmlere konu olacak cinsten bir trajedi. . . İnsanlık kalmamış
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